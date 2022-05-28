Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. Він також додав, що до України, за приблизними підрахунками, вже повернулось понад 60% людей.

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Каталізатором такого масового повернення є відступ окупантів від Києва. Треба розуміти, що Київ – найбільше за кількістю населення місто України, тут мешкає близько 5 мільйонів осіб, а разом із агломерацією то налічимо й усі 6 мільйонів,

– говорить Віктор Андрусів.

За словами радника Монастирського, в столиці знову затори, знову важко припаркувати авто у центрі міста – повернення людей дуже відчувається. Навіть, якщо взяти до уваги Харків – близько тижня його не обстрілювати і харків'яни за цей час так само масово повертались до міста.

Чи є нова загроза наступу на Київ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що серед киян була посіяна дуже серйозна паніка. У Міністерстві оборони не підтверджують інформацію, що збройні сили Росії готуються до повторного наступу на Київ найближчими днями.

Інформація про "новий наступ на Київ" почали поширювати напередодні. Маляр наголосила, що українці повинні розуміти, що загроза Києву та всій території України є постійно, оскільки війна триває досі.

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Мер Києва Віталій Кличко активно піднімає розмови про відновлення Києва, це дуже важлива розмова, адже не всі мешканці столиці мають куди повернутися. Кличко зустрівся з головою МВФ Крісталіною Георгієвою, президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, головою правління компанії Siemens Роландом Бушем, головою Мюнхенської конференції з безпеки Вольфгангом Ішингером, засновником Давоського форуму Клаусом Швабом.

Також відбулася зустріч Віталія Кличка з першим віце-президентом ЄБРР Юргеном Рігтерінком. Перший віце-президент банку під час зустрічі підкреслив, що ЄБРР готовий не чекати, а вже сьогодні інвестувати в проєкти з відновлення Києва та України. І відкритій до пропозицій щодо проєктів, які потрібно реалізувати.

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