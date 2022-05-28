Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він також зазначив, що за різними оцінками експертів, середня тривалість гарячих боїв, як от на Донбасі – в межах від 2 до 4 тижнів.

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Експерти наголошують, що такі активні бойові дії не можна продовжувати довше, аніж 4 тижні. Тобто середня тривалість для такого типу боїв – від 2 до 4 тижнів,

– повідомляє Вадим Денисенко.

Що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, ситуація на деяких ділянках фронту вкрай важка. Ведуться запеклі бої та не стихають обстріли, як позицій наших захисників, так і мирних мешканів. Відтак, нещодавно призупинила свою роботу ТЕС у Слов'янську.

У "Донбасенерго" зауважили, що персонал електростанції героїчно виконував свої обов'язки, забезпечував роботу обладнання та запуск електроенергії в об'єднану мережу України протягом усього часу активної фази війни. Роботу Слов'янської ТЕС вирішили припинити, аби зберегти життя і здоров'я, а також евакуювати працівників та членів їх сімей на безпечніші території. Станція не працює з 27 травня.

Також під ворожим вогнем постійно перебуває найбільший у Європі солевидобувний комплекс "Артемсіль", він також зараз не працює – це може спричинити дефіцит солі, як в Україні, так і в інших країнах.

Коли підприємство зможе запрацювати знову поки невідомо. Адже там постійно тривають обстріли. Також через це часткових руйнувань зазнала адмінбудівля заводу. Російські снаряди навіть влучали в рудники. Крім того, більшість мешканців Соледара працювали на заводі, а тепер вони змушені виїжджати з міста через війну.

Допомога для України від союзників

Міністр оборони України Олексій Рєзніков повідомив, що західна допомога для українського війська активно надходить. Так, нещодовно на озброєнні ЗСУ з'явились гаубиці САУ М109 та протитанкові ракети "Гарпун". Нашій державі відправили одну з модифікацій цієї американської самохідної гаубиці.

Олексій Резніков додав, що їхній появі у нашій країні слід дякувати відразу декільком державам. Вони скооперувалися та зробили все можливе для того, щоб українські військові мали виші шанси долати ворога.

Оскільки ворог регулярно атакує Україну з моря, то нам гостро необхідними були також протикорабельні ракети. У цьому випадку Резніков має на увазі "Гарпуни".

Детальніше про закінчення другої фази війни: дивіться відео