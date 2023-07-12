Полагались рашисты во многом именно на пенсионеров, ведь именно старики легче всего попадали под действие боевой пропаганды, по приказу были способны выходить на улицы и вести себя крайне агрессивно, а также служить живым щитом для оккупантов и боевиков. Из пожилых лиц состоял костяк гражданских группировок, которых отправляли для блокирования украинской техники на Донбассе, а также использовали как массовку для прикрытия захватывавших админздания боевых подразделений.

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Лояльность и любовь к стране-оккупанту со стороны таких персонажей обеспечивали не только с помощью сумасшедших сюжетов на телевидении, но и банальным подкупом – возможностью оформить пенсию "как в России".

Псевдопереселенцы – отдельная каста

Многие пенсионеры, попавшие под влияние рашистской пропаганды, и оказавшиеся под оккупацией, охотно воспользовались такой опцией. Впрочем, благодаря захватчикам, они и не забыли о нарративе "Украина нам должна", поэтому требовали еще и соцвыплаты от государства, против которого выступали.

Для официального Киева в 2014 году ситуация была крайне напряженной: отказаться платить пенсии собственным гражданам приравнивалось к окончательному выбыванию из борьбы за их умы. К тому же еще в начале войны мир не признавал ОРДЛО временно оккупированной россиянами территорией, поэтому де-юре Украина должна была обеспечивать людей всем необходимым. Обслуживать же банкоматы и развозить наличные деньги в почтовые отделения на неподконтрольной территории было совершенно нереально: разнообразные банды мгновенно организовывали налеты на инкассаторов, отбирали деньги и забирали автомобили.

Так что единственным правильным решением был отказ от наличных денег. Для этого пенсионерам приходилось выезжать в подконтрольные города и оформлять себе банковские карты. А поскольку государство еще оказывало поддержку внутренне перемещенным лицам, практически каждый оформлял себе эти выплаты. Чтобы получать небольшие деньги, ВПЛ должны раз в определенный период времени подтверждать то, что они не живут на оккупированных территориях. Кто-то из жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" ездил на такие проверки лично, кто-то – давал взятки работникам управлений защиты и социального обеспечения и надолго забывал о проблеме. Так или иначе, с 2014 года на Украине появилась отдельная каста людей – псевдопереселенцы. Абсолютное их большинство получало двойные пенсии и помощь от государства для того, чтобы встать на ноги после бегства из оккупированных городов. И именно поэтому такие лица отнюдь не хотели, чтобы развязанная рашистами война заканчивалась, потому что получать двойную пенсию им очень нравилось.

Донецк – Ростов – Брест – Люблин – Львов

До 24 февраля 2022 года буквально каждый день через пункты пропуска сквозь линию разграничения сновали забитые людьми маршрутки. Такие перевозки настолько пользовались популярностью, что под них создавали отдельные фирмы. У водителей было несколько номеров – "республиканские" и украинские. Их знали на блокпостах, могли пропустить без очереди или проверки.

Классическими пассажирами таких перевозчиков были либо пенсионеры, либо так называемые бегунки – лица, которые за определенный процент снимали деньги с банковских карт, возили в "ДНР" и "ЛНР" украинские продукты, а также решали определенные проблемы клиентов. Например – без присутствия личности вклеивали фотографию человека в украинский паспорт или оформляли заграничный, доставали украинское свидетельство о рождении и т.д.

Впрочем, с началом полномасштабного вторжения многомиллионный бизнес перевозок людей с оккупированных территорий на свободную землю и обратно переформатировался сам собой. Вместо привычных маршрутов Донецк – Мариуполь, Горловка – Бахмут или Луганск – Северодонецк автобусы начали курсировать на Запад Украины. Псевдопереселенцы и пенсионеры стали ездить через Россию, Беларусь и Польшу, чтобы хотя бы раз в полгода снять наличные. Для большинства пожилых людей подобное путешествие стало невозможным не только из-за его стоимости (около 600 долларов), но и из-за плохого состояния здоровья. Более того, "отпали" и бывшие горняки, которые рано выходят на пенсию и попадают под мобилизацию, ведь заехать на территорию Украины они могут, но обратно через границу их уже не выпустят.

Россия убила существование двойных пенсий

Новость о возвращении физической идентификации пенсионеров и получателей социальной помощи из числа внутренне перемещенных лиц так называемые псевдопереселенцы встретили с неистовым негодованием. Ведь теперь для получения соцвыплат им придется посещать "Ощадбанк" каждые 3 месяца, что просто нереально и нерентабельно.

Если раньше эти граждане могли спокойно съездить в ближайший незахваченный рашистами город, теперь им придется остаться только с одной российской пенсией. Фактически же Москва развязанной полномасштабной войной убила существование двойных соцвыплат, которое сама и создала 9 лет назад. Поэтому проклятие в сторону путинской орды можно услышать от пожилых людей на улицах всех оккупированных городов.