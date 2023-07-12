Покладалися рашисти багато в чому саме на пенсіонерів, адже саме люди похилого віку найлегше потрапляли під дію бойової пропаганди, за наказом були здатні виходити на вулиці та вкрай агресивно поводитися, а також слугувати живим щитом для окупантів та бойовиків. Із літніх осіб складався кістяк цивільних угруповань, яких відправляли для блокування української техніки на Донбасі, а також використовували як масовку для прикриття бойових підрозділів, що захоплювали адмінбудівлі.

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Лояльність та любов до країни-окупантки з боку таких осіб забезпечували не лише за допомогою божевільних сюжетів на телебаченні, але й банальним підкупом – можливістю оформити пенсію "як у Росії".

Псевдопереселенці – окрема каста

Чимало пенсіонерів, що потрапили під вплив рашистської пропаганди, та опинилися під окупацією, залюбки скористалася такою опцією. Втім, завдяки загарбникам, вони й не забули про наратив "Украина нам должна", то ж вимагали ще й соцвиплати від держави, проти якої виступали.

Для офіційного Києва у 2014-му році ситуація була вкрай напруженою: відмовитися сплачувати пенсії власним громаданам дорівнювало остаточно вибути з боротьби за їх мізки. До того ж, ще на початку війни світ не визнавав ОРДЛО тимчасово окупованою росіянами територією, то ж, де-юре, Україна мала забезпечувати людей всім необхідним. Обслуговувати ж банкомати та розвозити готівку у поштові відділення на непідконтрольній території було абсолютно нереально: різноманітні банди миттєво організовували нальоти на інкасаторів, відбирали гроші та забирали автівки.

То ж єдиним правильним рішенням була відмова від готівки. Для цього пенсіонерам доводилося виїжджати у підконтрольні міста та оформлювати собі банківські картки. А оскільки ж держава ще надавала підтримку внутрішньо переміщеним особам, практично кожен оформлював собі ще й ці виплати. Аби отримувати невеликі гроші, ВПО мали раз у певний період часу підтверджувати те, що вони не живуть на окупованих територіях. Хтось із жителів так званих "ДНР" та "ЛНР" їздив на такі перевірки особисто, хтось – давав хабарі працівникам управлінь захисту та соціального забезпечення і надовго забував про проблему. Так чи інакше, з 2014 року в Україні з'явилася окрема каста людей – псевдопереселенці. Абсолютна їх більшість отримувала подвійні пенсії та допомогу від держави для того, аби стати на ноги після втечі з окупованих міст. І саме через це такі особи аж ніяк не хотіли, аби розв'язана рашистами війна закінчувалася, бо отримувати подвійну пенсію їм дуже подобалося.

Донецьк – Ростов – Брест – Люблін – Львів

До 24 лютого 2022 буквально кожен день через пункти пропуску крізь лінію розмежування снували забиті людьми маршрутки. Такі автобусні перевезення користувалися такою популярністю, що під них створювали окремі фірми. Водії мали кілька номерів – "республіканські" та українські. Їх знали на блокпостах, могли пропустити без черги чи перевірки.

Класичними пасажирами таких перевізників були або пенсіонери, або так звані бігунки – особи, які за певний % знімали гроші з банківських карток пенсіонерів, возили у "ДНР" та "ЛНР" українські продукти, а також вирішували певні проблеми людей. Наприклад – без присутності особи вклеювали фотографію людини в український паспорт чи оформлювали закордонний, діставали українське свідоцтво про народження, тощо.

Втім, із початком повномасштабного вторгнення багатомільйонний бізнес перевезень людей з окупованих територій на вільну землю і назад переформатувався сам собою. Замість звичних маршрутів Донецьк – Маріуполь, Горлівка – Бахмут чи Луганськ – Сєвєродонецьк автобуси почали курсувати на Захід України. Псевдопереселенці та пенсіонери стали їздити через Росію, Білорусь та Польщу, аби хоча б раз на півроку зняти готівку. Для більшості літніх людей подібна подорож стала неможливою не лише через її вартість (близько 600 доларів), але й через поганий стан здоров'я. Ба більше, "відпали" й колишні гірники, які рано виходять на пенсію та потрапляють під мобілізацію, адже заїхати на територію України вони можуть, але назад через кордон їх вже не випустять.

Росія вбила існування подвійних пенсій

Новину про повернення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб так звані псевдопереселенці зустріли з шаленим обуренням. Адже відтепер для отримання соцвиплат їм доведеться відвідувати "Ощадбанк" кожні 3 місяці, що просто нереально й нерентабельно.

Якщо раніше ці громадяни могли спокійно з'їздити у найближче не захоплене рашистами місто, тепер їм доведеться залишитися лише з однією російською пенсією. Фактично ж Москва розв'язаною повномасштабною війною вбила існування подвійних соцвиплат, яке сама ж і створила 9 років тому. То ж наразі прокляття в бік путінської орди можна почути від літніх людей на вулицях всіх окупованих міст.