Пострадавшему бойцу оказали первую помощь. После этого его отвезли в госпиталь.
Важно На фоне обострения с Россией возросло количество добровольцев теробороны
Сейчас военный находится в удовлетворительном состоянии.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными,
– подчеркнули в штабе ООС.
Где стреляли российские наемники
- Возле Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
- Неподалеку от Новоалександровки оккупанты стреляли из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- В сторону Станицы Луганской боевики вели огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра.
- В направлении Старого Айдара стреляли из минометов калибра 120 миллиметров.
- Вблизи Новолуганского противник применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Полный текст публикации штаба ООС в фейсбуке
Вечерняя сводка относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00 29 ноября 2021 года.
Слава Украине! Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года. Зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
В районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра.
В направлении населенного пункта Старый Айдар российские наемники вели обстрел из минометов калибра 120 миллиметров.
Вблизи Новолуганского противник применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.