Специалисты постараются как можно быстрее починить поврежденные ЛЭП. Сообщается в телеграм-канале Луганской областной государственной администрации.

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Однако за несколько часов обесточены 44 трансформаторные подстанции, изуродованы провода и опоры, электроэнергия отсутствует у 7 тысяч потребителей,

– отметили в Луганской ОГА.

По предварительным данным, на утро 29 марта без электроэнергии находятся 94 907 абонентов Луганщины. Отключены 574 трансформаторные подстанции. Отмечается, что без света находятся 13 населенных пунктов частично и 21 полностью.