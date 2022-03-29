Спеціалісти намагатимуться якомога швидше полагодити пошкоджені ЛЕП. Повідомляють у телеграм-каналі Луганської обласної державної адміністрації.

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Однак, за декілька годин знеструмлені 44 трансформаторні підстанції, понівечені проводи й опори, електроенергія відсутня у 7 тисяч споживачів,

– зазначили у Луганській ОДА.

За попередніми даними, станом на ранок 29 березня без електроенергії перебувають 94 907 абонентів Луганщини. Відключено 574 трансформаторні підстанції. Зазначається, що без світла знаходяться 13 населених пунктів частково та 21 повністю.

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