ЗСУ знищили також 3 одиниці автомобільної техніки окупантів. Вороги зазнали і живих втрат.

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Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і у живій силі,

– мовиться в повідомленні.

Українська авіація за добу 28 березня збила: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети.

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