В штабе Операции объединенных сил сообщили, что российские наемники продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
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С начала суток со стороны вооруженных формирований России зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня. Дважды боевики применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Где и из какого оружия били оккупанты
- возле Новолуганского – из минометов калибра 82 миллиметра и ручных противотанковых гранатометов;
- в сторону Широкино – из станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку Красногоровки – из минометов калибра 120 миллиметра;
- вблизи Водяного, на Приазовье, – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Есть раненый боец
В результате враждебных действий один военный получил ранения. Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Потеря на Донбассе: что известно
- В первый день зимы на Донбассе погиб 22-летний солдат Валерий Геровкин. Вблизи Новотроицкого украинского защитника смертельно ранил вражеский снайпер.
- Воин служил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Он был родом из Краматорска. У бойца остались мать Анна и отец Евгений.
Текст сообщения штаба ООС:
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Новолуганского враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
В сторону Широкино оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Красногоровки российские наемники применили минометы калибра 120 мм.
Возле Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.