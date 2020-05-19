Из-за вспышки COVID-19 въезд и выезд в город Кременец на Тернопольщине ограничили: видео
Въезд и выезд в райцентр Кременец, что на Тернопольщине, ограничили. Все из-за большого количества больных коронавирусом в районе. Кременецкий район сейчас является лидером в области по количеству инфицированных COVID-19.
Відтак, з 19 травня на в’їздах у Кременець встановили два поліцейських пости. Вони працюватимуть щоденно з 7 ранку до 22 години вечора. Про це інформує пресслужба Нацполіції Тернопільської області.
Це цікаво Підозри священникам УПЦ МП ще не оголошені, – речниця Нацполіції про порушення на Великдень
Що передбачає встановлення поліцейських постів на в’їздах у Кременець:
- У місто будуть пропускати автомобілі під керуванням осіб, які там зареєстровані, проживають або працюють.
- До Кременця пускатимуть також спецтранспорт, який забезпечує важливі сфери життєдіяльності населеного пункту.
- Рух інших транспортних засобів буде здійснюватися в обхід Кременця.
Окрім того, правоохоронці проводитимуть профілактично-роз’яснювальну роботу з громадянами щодо важливості не порушувати встановлені обмеження та, у разі потреби, надаватимуть допомогу в межах своєї компетенції.
Превентивну роботу поліцейські посилять і в самому райцентрі. У Кременці працюватимуть автопатрулі, які стежитимуть за дотримання вимог карантину. А вимоги, нагадаємо, залишаються незмінні: носіння захисних масок, збереження соціальної дистанції, недопущення скупчення великої кількості людей.
Пости поліції на в'їздах до Кременця: відео
Яка ситуація з коронавірусом на Тернопільщині? Станом на 19 травня там зафіксували 1081 випадок COVID-19. На щастя, ситуація із захворюваністю у регіоні йде на покращення: одужали 619 осіб. Ще 22, на жаль, померли.
Втім, не надто сприятлива ситуація спостерігається у Кременецькому районі. Там зафіксовані 359 осіб, що інфіковані коронавірусом, з них лише 99 одужали та 6 померли.