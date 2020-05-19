Через спалах COVID-19 в’їзд та виїзд у місто Кременець на Тернопільщині обмежили: відео

В’їзд та виїзд у райцентр Кременець, що на Тернопільщині, обмежили. Все через велику кількість хворих на коронавірус у районі. Кременецький район зараз є лідером в області за кількістю інфікованих COVID-19.

Відтак, з 19 травня на в’їздах у Кременець встановили два поліцейських пости. Вони працюватимуть щоденно з 7 ранку до 22 години вечора. Про це інформує пресслужба Нацполіції Тернопільської області.

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Що передбачає встановлення поліцейських постів на в’їздах у Кременець:

У місто будуть пропускати автомобілі під керуванням осіб, які там зареєстровані, проживають або працюють.

До Кременця пускатимуть також спецтранспорт, який забезпечує важливі сфери життєдіяльності населеного пункту.

Рух інших транспортних засобів буде здійснюватися в обхід Кременця.

Окрім того, правоохоронці проводитимуть профілактично-роз’яснювальну роботу з громадянами щодо важливості не порушувати встановлені обмеження та, у разі потреби, надаватимуть допомогу в межах своєї компетенції.

Превентивну роботу поліцейські посилять і в самому райцентрі. У Кременці працюватимуть автопатрулі, які стежитимуть за дотримання вимог карантину. А вимоги, нагадаємо, залишаються незмінні: носіння захисних масок, збереження соціальної дистанції, недопущення скупчення великої кількості людей.

Пости поліції на в'їздах до Кременця: відео

Яка ситуація з коронавірусом на Тернопільщині? Станом на 19 травня там зафіксували 1081 випадок COVID-19. На щастя, ситуація із захворюваністю у регіоні йде на покращення: одужали 619 осіб. Ще 22, на жаль, померли.



Втім, не надто сприятлива ситуація спостерігається у Кременецькому районі. Там зафіксовані 359 осіб, що інфіковані коронавірусом, з них лише 99 одужали та 6 померли.