Підозри священникам УПЦ МП ще не оголошені, – речниця Нацполіції про порушення на Великдень

Під час Великодніх богослужінь священники Почаївської і Святогірської лавр Московського патріархату порушили карантинні обмеження. У храмах, попри заклики влади та поліцїі, зібралося багато людей, всі вони були без масок, не дотримувалися соціальної дистанції. А священнослужителі, які проводили богослужіння, не забезпечили елементарних правил і вимог Кабміну.

В обох випадках були розпочаті кримінальні провадження за статтею 325 ККУ "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням". Про це в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі повідомила начальниця департаменту комунікації Нацполіції Оксана Блищик.

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"На цей момент ще нікому не оголошувалося про підозру", – додала вона.

Порушення карантину у Святогірській лаврі

Оксана Блищик розповіла, що наразі проведені слідчі дії щодо порушення карантину у Святогірській лаврі. Вона зауважила, що 90% з тих людей, які перебували на богослужінні, є переселенцями і живуть на території лаври.

Довідка. Попри карантинні обмеження і заклики залишатися вдома, понад 300 парафіян УПЦ МП зібралися вночі на великоднє богослужіння у Свято-Успенській Святогірській лаврі на Донеччині. Усі священники, які перебували поруч зі значною кількістю людей, не одягнули маску.

Дивіться відео 24 каналу про порушення карантину у Святогірській лаврі:

Ситуація в Почаївській лаврі

За словами начальниці департаменту комунікації Нацполіції, спочатку учасники служби перебували поблизу церкви, і відносно дотримувалися соціальної дистанції. Правоохоронці це ретельно контролювали.

Натомість коли відчинилися двері до церкви, всі одразу кинулися до приміщення, і, відповідно, через це зафіксували кримінальне правопорушення.

Що відомо про порушення карантину в Почаївській лаврі►На Великдень у Почаєві, що на Тернопільщині, віряни масово порушували карантинні обмеження, які ввели в Україні.

►Під час богослужіння, попри встановлені обмеження, людей впустили всередину храму. Загалом освятити великодній кошик прийшли майже 300 людей.

►Через це кількість хворих на COVID-19 різко зросла, тому місто Почаїв після цього терміново вирішили закрити на в'їзд і виїзд.

Дії слідства

Оксана Блищик відзначила, що спочатку були надіслані запити на телеканали, які транслювали ці богослужіння для того, щоб офіційно отримати відео правопорушення. Це потрібно, щоб ідентифікувати осіб, які там перебували, і допитати як свідків в обох провадженнях.

Вона зауважила, що частина запитів уже опрацьована, і поліція отримала відповіді. Частина ще перебуває на виконанні. І наголосила, що є такі процесуальні дії, які називаються "тимчасовий доступ до речей і документів", необхідні для того, аби встановити істину в кримінальному провадженні. Але на цей момент слідчі не розголошують достатньо багато інформації.

І пояснила, що слідчі за кримінально-процесуальним кодексом України є процесуальними особами, незалежними і самі планують весь перебіг слідчих дій.

Стаття 222 говорить про те, що я можу розголосити тільки ту інформацію, яку вважає необхідним поширити слідчий, або ж процесуальний керівник, тобто, прокурор,

– прокоментувала Оксана Блищик.

Зверніть увагу. Загалом поліція порушила 5 кримінальних справ через порушення карантину під час Великодніх служб. Усі вони пов'язані з храмами УПЦ Московського патріархату. Найбільші порушення зафіксували у Почаївській лаврі (Тернопільщина) та у Святогірській лаврі (Донеччина).