Порушення карантину в Почаївській лаврі: поліція відкрила провадження
Великодню службу в Почаївській Свято-Успенській лаврі відвідала велика кількість парафіян. Вони не дотримувалися правил соціальної дистанції, частина з них була без масок. Через порушення карантинних обмежень поліцейські розпочали кримінальне провадження.
Про реакцію поліції на недотримання вірянами Почаївської лаври карантину повідомляє пресслужба Нацполіції.
Зверніть увагу Натовп на богослужінні у Святогірській лаврі: поліція відкрила провадження
У поліції інформують, що, відповідно до попередніх домовленостей з духовенством лаври, богослужіння мало проводитися з дотриманням правил карантину. Віряни мали перебувати на прилеглій території та не заходити у сам храм.
Богослужіння розпочалося о 23:00. На Великодню літургію у Почаївській Свято-Успенській лаврі прийшла велика кількість парафіян. Частина з них була без масок.
Поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кілька десятків людей перебували на вулиці,
– йдеться у повідомленні.
У поліції також додають, що більшість парафіян не дотримувалися соціальної дистанції. Окрім того, під час відправи духовенство відчинило двері монастиря. А віряни, порушуючи встановленні обмеження, почали заходити всередину.
За фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил. За цією статтею передбачене покарання у вигляді ув’язнення від п’яти до восьми років.
Дивіться відео про ситуацію у Почаївській лаврі:
Дивіться відео про ситуацію в Почаївській лаврі від кореспондентів 24 каналу:
Зверніть увагу! Парафіяни УПЦ МП зібралися з початку доби 19 квітня на Великоднє богослужіння у Свято-Успенській Святогірській лаврі на Донеччині. Лише дехто з людей мав маску, норм соціальної дистанції не дотримувалися. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень.
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