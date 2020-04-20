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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Порушення карантину в Почаївській лаврі: поліція відкрила провадження

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      Поліція відкрила провадження через порушення карантину в Почаївській лаврі / Пресслужба Нацполіції

      Великодню службу в Почаївській Свято-Успенській лаврі відвідала велика кількість парафіян. Вони не дотримувалися правил соціальної дистанції, частина з них була без масок. Через порушення карантинних обмежень поліцейські розпочали кримінальне провадження.

      Про реакцію поліції на недотримання вірянами Почаївської лаври карантину повідомляє пресслужба Нацполіції.

      Зверніть увагу Натовп на богослужінні у Святогірській лаврі: поліція відкрила провадження

      У поліції інформують, що, відповідно до попередніх домовленостей з духовенством лаври, богослужіння мало проводитися з дотриманням правил карантину. Віряни мали перебувати на прилеглій території та не заходити у сам храм.

      Богослужіння розпочалося о 23:00. На Великодню літургію у Почаївській Свято-Успенській лаврі прийшла велика кількість парафіян. Частина з них була без масок. 

      Поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кілька десятків людей перебували на вулиці,
      – йдеться у повідомленні.

      У поліції також додають, що більшість парафіян не дотримувалися соціальної дистанції. Окрім того, під час відправи духовенство відчинило двері монастиря. А віряни, порушуючи встановленні обмеження, почали заходити всередину.

      За фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил. За цією статтею передбачене покарання у вигляді ув’язнення від п’яти до восьми років.

      Дивіться відео про ситуацію у Почаївській лаврі:

      Дивіться відео про ситуацію в Почаївській лаврі від кореспондентів 24 каналу:

      Зверніть увагу! Парафіяни УПЦ МП зібралися з початку доби 19 квітня на Великоднє богослужіння у Свято-Успенській Святогірській лаврі на Донеччині. Лише дехто з людей мав маску, норм соціальної дистанції не дотримувалися. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Поліція Великдень Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Тернопіль Новини України
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