Порушення карантину в Почаївській лаврі: поліція відкрила провадження

Великодню службу в Почаївській Свято-Успенській лаврі відвідала велика кількість парафіян. Вони не дотримувалися правил соціальної дистанції, частина з них була без масок. Через порушення карантинних обмежень поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Про реакцію поліції на недотримання вірянами Почаївської лаври карантину повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зверніть увагу Натовп на богослужінні у Святогірській лаврі: поліція відкрила провадження

У поліції інформують, що, відповідно до попередніх домовленостей з духовенством лаври, богослужіння мало проводитися з дотриманням правил карантину. Віряни мали перебувати на прилеглій території та не заходити у сам храм.

Богослужіння розпочалося о 23:00. На Великодню літургію у Почаївській Свято-Успенській лаврі прийшла велика кількість парафіян. Частина з них була без масок.

Поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кілька десятків людей перебували на вулиці,

– йдеться у повідомленні.

У поліції також додають, що більшість парафіян не дотримувалися соціальної дистанції. Окрім того, під час відправи духовенство відчинило двері монастиря. А віряни, порушуючи встановленні обмеження, почали заходити всередину.

За фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил. За цією статтею передбачене покарання у вигляді ув’язнення від п’яти до восьми років.

Дивіться відео про ситуацію у Почаївській лаврі:

Дивіться відео про ситуацію в Почаївській лаврі від кореспондентів 24 каналу:

Зверніть увагу! Парафіяни УПЦ МП зібралися з початку доби 19 квітня на Великоднє богослужіння у Свято-Успенській Святогірській лаврі на Донеччині. Лише дехто з людей мав маску, норм соціальної дистанції не дотримувалися. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень.