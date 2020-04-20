Нарушение карантина в Почаевской лавре: полиция открыла производство
Пасхальную службу в Почаевской Свято-Успенской лавре посетило большое количество прихожан. Они не соблюдали правила социальной дистанции, часть из них была без масок. За нарушение карантинных ограничений полицейские начали уголовное производство.
О реакции полиции на несоблюдение верующими Почаевской лавры карантина сообщает пресс-служба Нацполиции.
Обратите внимание Толпа на богослужении в Святогорской лавре: полиция открыла производство
В полиции информируют, что, согласно предварительным договоренностям с духовенством лавры, богослужение должно проводиться с соблюдением правил карантина. Верующие должны были находиться на прилегающей территории и не заходить в сам храм.
Богослужение началось в 23:00. На Пасхальную литургию в Почаевской Свято-Успенской лавре пришло большое количество прихожан. Часть из них была без масок.
Полицейские зафиксировали скопление людей в храме, еще несколько десятков человек находились на улице,
– говорится в сообщении.
В полиции также добавляют, что большинство прихожан не придерживались социальной дистанции. Кроме того, во время отправления духовенство открыло двери монастыря. А верующие, нарушая установленные ограничения, начали заходить внутрь.
По факту полицейские начали уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил. По этой статье предусмотрено наказание в виде заключения от пяти до восьми лет.
Смотрите видео о ситуации в Почаевской лавре:
Смотрите видео о ситуации в Почаевской лавре от корреспондентов 24 канала:
Обратите внимание! Прихожане УПЦ МП собрались с начала суток 19 апреля на Пасхальное богослужение в Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области. Лишь некоторые из людей имели маску, нормы социальной дистанции не соблюдались. Полиция начала уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений.
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