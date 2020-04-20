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      Нарушение карантина в Почаевской лавре: полиция открыла производство

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      Полиция открыла производство из-за нарушения карантина в Почаевской лавре / Пресс-служба Нацполиции

      Пасхальную службу в Почаевской Свято-Успенской лавре посетило большое количество прихожан. Они не соблюдали правила социальной дистанции, часть из них была без масок. За нарушение карантинных ограничений полицейские начали уголовное производство.

      О реакции полиции на несоблюдение верующими Почаевской лавры карантина сообщает пресс-служба Нацполиции.

      Обратите внимание Толпа на богослужении в Святогорской лавре: полиция открыла производство

      В полиции информируют, что, согласно предварительным договоренностям с духовенством лавры, богослужение должно проводиться с соблюдением правил карантина. Верующие должны были находиться на прилегающей территории и не заходить в сам храм.

      Богослужение началось в 23:00. На Пасхальную литургию в Почаевской Свято-Успенской лавре пришло большое количество прихожан. Часть из них была без масок.

      Полицейские зафиксировали скопление людей в храме, еще несколько десятков человек находились на улице,
      – говорится в сообщении.

      В полиции также добавляют, что большинство прихожан не придерживались социальной дистанции. Кроме того, во время отправления духовенство открыло двери монастыря. А верующие, нарушая установленные ограничения, начали заходить внутрь.

      По факту полицейские начали уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил. По этой статье предусмотрено наказание в виде заключения от пяти до восьми лет.

      Смотрите видео о ситуации в Почаевской лавре:

      Смотрите видео о ситуации в Почаевской лавре от корреспондентов 24 канала:

      Обратите внимание! Прихожане УПЦ МП собрались с начала суток 19 апреля на Пасхальное богослужение в Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области. Лишь некоторые из людей имели маску, нормы социальной дистанции не соблюдались. Полиция начала уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений.

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Полиция Пасха Карантин в Украине 2020 Тернополь
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