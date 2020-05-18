Подозрения священникам УПЦ МП не объявлены – пресс-секретарь Нацполиции о нарушениях на Пасху

Во время Пасхальных богослужений священники Почаевской и Святогорской лавр Московского патриархата нарушили карантинные ограничения. В храмах, несмотря на призывы власти и полиции, собралось много людей, все они были без масок, не придерживались социальной дистанции. А священнослужители, которые проводили богослужения, не обеспечили элементарных правил и требований Кабмина.

В обоих случаях были начаты уголовные производства по статье 325 УКУ "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений". Об этом в эфире программы "После всего" на 24 канале сообщила начальница департамента коммуникации Нацполиции Оксана Блищик.

К теме Толпа на богослужении в Святогорской лавре: полиция открыла производство

"На этот момент еще никому не объявлялось о подозрении", – добавила она.

Нарушение карантина в Святогорской лавре

Оксана Блищик рассказала, что сейчас проведены следственные действия по нарушению карантина в Святогорской лавре. Она отметила, что 90% из тех людей, которые находились на богослужении, являются переселенцами и живут на территории лавры.

Справка. Несмотря на карантинные ограничения и призывы оставаться дома, более 300 прихожан УПЦ МП собрались ночью на пасхальное богослужение в Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области. Все священники, которые находились рядом с большим количеством людей, не надели маску.

Смотрите видео 24 Канала о нарушении карантина в Святогорской лавре:

Ситуация в Почаевской лавре

По словам начальницы департамента коммуникации Нацполиции, сначала участники службы находились вблизи церкви, и относительно придерживались социальной дистанции. Правоохранители тщательно контролировали.

Зато когда открылись двери в церковь, все сразу бросились в помещение, и, соответственно, из-за этого зафиксировали уголовное правонарушение.

Что известно о нарушении карантина в Почаевской лавре

►На Пасху в Почаеве на Тернопольщине верующие массово нарушали карантинные ограничения, которые ввели в Украине.

►Во время богослужения, несмотря на установленные ограничения, людей впустили внутрь храма. В общем освятить пасхальную корзину пришли почти 300 человек.

►Из-за этого количество больных COVID-19 резко возросло, поэтому город Почаев после этого срочно решили закрыть на въезд и выезд.

Действия следствия

Оксана Блищик отметила, что сначала были направлены запросы на телеканалы, которые транслировали эти богослужения для того, чтобы официально получить видео правонарушения. Это нужно, чтобы идентифицировать лиц, которые там находились, и допросить как свидетелей в обоих производствах.

Она отметила, что часть запросов уже проработана, и полиция получила ответ. Часть еще находится на исполнении. И отметила, что такие процессуальные действия, которые называются "временный доступ к вещей и документов", необходимые для того, чтобы установить истину в уголовном производстве. Но на этот момент следователи не разглашают достаточно много информации.

И пояснила, что следователи по Уголовно-процессуальному кодексу Украины являются процессуальными лицами, независимыми и сами планируют весь ход следственных действий.

Статья 222 говорит о том, что я могу разгласить только ту информацию, которую считает необходимым распространить следователь, или же процессуальный руководитель, то есть, прокурор,

– прокомментировала Оксана Блищик.

Обратите внимание. Всего полиция возбудила 5 уголовных дел за нарушения карантина во время Пасхальных служб. Все они связаны с храмами УПЦ Московского патриархата. Наибольшие нарушения зафиксировали в Почаевской лавре (Тернопольщина) и в Святогорской лавре (Донецкая область).