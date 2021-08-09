Джонс плавает по реке Уай уже в течение 35 лет. За это она получила прозвище "дикая женщина Уай".
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Заплыв ради экологии
Пловчиха заявила, что в последнее время заметила ощутимое ухудшение состояния воды в реке. Поэтому 9 августа она решила устроить очередной заплыв, на этот раз с гробом.
Женщина призывает власти накладывать больше штрафов за загрязнение, а также усилить защиту всех водоемов.
Реакция властей на призывы Джонс
В то же время власти Уэльса в ответ заявили, что потратили миллионы фунтов на улучшение качества воды в водоемах региона. Чиновники отмечают, что 46% рек находятся "в хорошем состоянии".
В Британии женщина устроила заплыв с гробом / Твитер Save The Wye