Джонс плаває річкою Вай уже протягом 35 років. За це вона отримала прізвисько "Дика жінка Вай".
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Заплив заради екології
Плавчиня заявила, що останнім часом помітила відчутне погіршення стану води у річці. Тому 9 серпня вона вирішила влаштувати черговий заплив, цього разу з труною.
Жінка закликає владу накладати більше штрафів за забруднення, а також посилити захист усіх водойм.
Реакція влади на заклики Джонс
Водночас влада Уельсу у відповідь заявила, що витратила мільйони фунтів на покращення якості води у водоймах регіону. Чиновники зазначають, що 46% річок перебувають "у хорошому стані".
У Британії жінка влаштувала заплив із труною / Твітер Save The Wye