Джонс плаває річкою Вай уже протягом 35 років. За це вона отримала прізвисько "Дика жінка Вай".

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Заплив заради екології

Плавчиня заявила, що останнім часом помітила відчутне погіршення стану води у річці. Тому 9 серпня вона вирішила влаштувати черговий заплив, цього разу з труною.

Жінка закликає владу накладати більше штрафів за забруднення, а також посилити захист усіх водойм.

Реакція влади на заклики Джонс

Водночас влада Уельсу у відповідь заявила, що витратила мільйони фунтів на покращення якості води у водоймах регіону. Чиновники зазначають, що 46% річок перебувають "у хорошому стані".

Зверніть увагу! У жовтні 2020 року британський принц Вільям виділив 65 мільйонів доларів на створення нової екологічної премії. Нею людей нагороджуватимуть за розв'язання найгостріших питань щодо охорони навколишнього середовища.



У Британії жінка влаштувала заплив із труною / Твітер Save The Wye