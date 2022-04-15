В Верховной раде осталось 34 представителя ОПЗЖ Сейчас они все – внефракционные. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал первый заместитель главы ВР Александр Корниенко, сообщает 24 канал.

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Полномочие некоторых местных рад может быть под вопросом

Корниенко отметил, что судьба партии ОПЗЖ ясна. Ведь есть решение СНБО о приостановлении ее деятельности в военное время. Министерство юстиции готовит соответствующие иски.

Также у нас есть закон, который на следующей неделе, возможно, будет принят уже в целом, во втором чтении, об особенностях запрета этой партии. Там больше процедура уточняется, как это можно сделать, какие действия будут возможны для депутатов местных рад, возможно, Верховной Рады,

– отметил первый заместитель председателя ВР.

Он добавил, что 14 апреля зачитал на заседании решение о том, как будет приостанавливаться деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной Раде.

"Приостанавливаются все ее права – участие в согласительном совете, номинирование кандидатов на руководство в комитетах", – отметил первый заместитель председателя ВР.

Корниенко рассказал, что все 34 представителя ОПЗЖ в Верховной Раде в настоящее время являются внефракционными. В дальнейшем нардепы будут определяться или сплачиваться.

Кроме того, партия проходит процесс отмены через суд. Следствием этого может быть потеря около 4 тысяч депутатов своих мандатов. Это будет ставить под вопрос полномочие некоторых местных рад, поскольку не будет необходимого кворума.

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