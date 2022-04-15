У Верховній раді залишилося 34 представники ОПЗЖ Наразі вони всі – позафракційні. Про це в ефірі національного телемарафону розповів перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко, повідомляє 24 канал.

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Повноважність деяких місцевих рад може бути під питанням

Корнієнко зазначив, що доля партії ОПЗЖ зрозуміла. Адже є рішення РНБО про призупинення її діяльності у воєнний час. Наразі Міністерство юстиції готує відповідні позови.

Також у нас є закон, який наступного тижня можливо буде прийнятий вже в цілому, у другому читанні, про особливості заборони цієї партії. Там більше процедура уточнюється, як це можна зробити, які будуть дії можливо для депутатів місцевих рад, можливо, Верховної Ради,

– зазначив перший заступник голови ВР.

Він додав, що 14 квітня зачитав на засіданні рішення щодо того, як призупинятиметься діяльність фракції ОПЗЖ у Верховній Раді.

"Призупиняються всі її права – участь у погоджувальній раді, номінування кандидатів на керівництво у комітетах", – зауважив перший заступник голови ВР.

Корнієнко розповів, що усі 34 представники ОПЗЖ у Верховній Раді наразі є позафракційними. Надалі нардепи визначатимуться, чи гуртуватися.

Окрім цього, партія проходить процес скасування через суд. Наслідком цього може бути втрата близько 4 тисячами депутатів своїх мандатів. Це ставитиме під питання повноважність деяких місцевих рад, позаяк не буде необхідного кворуму.

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