Из-за атаки России на дом травмированы 2 человека, которых госпитализировали в больницу.

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По данным ГСЧС, существует угроза разрушения 22 – 23 этажа разрушенного здания.

Спасатели потушили пожар в доме, куда попала ракета / Фото ГСЧС

В районе Жулян в Киеве российская ракета попала в многоэтажку в Соломенском районе в начале проспекта Лобановского. Оккупанты ударили в 17 и 18 этажи. Предварительно жертв нет.

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Текст публикации ГСЧС:

По состоянию на 11:10 в жилом доме по проспекту Лобоновского 6 А, подразделениями ГСЧС эвакуированы 20 человек. Травмированы 2 человека, госпитализированы в больницу. Существует угроза разрушения 22 – 23 этажа.