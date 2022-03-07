Обратите внимание, что сейчас вагонами Укрзализныци не только эвакуируют людей, но и доставляют гуманитарную помощь. Подробнее о сервисе логистики "Железная помощь" читайте в нашем материале.

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Из Житомира во Львов отправится бесплатный поезд

В 12:00 8 марта с железнодорожного вокзала Житомира отправляется бесплатный поезд Житомир – Львов через Бердичев. Поезда курсируют каждый день.

Пассажиры смогут бесплатно воспользоваться этим рейсом. Посадка на эти поезда, как и другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей,

– отметил глава Житомирской ВА Виталий Бунечко.

Обратите внимание, что Укрзализныця делает все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными.

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