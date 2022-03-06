Укрзализныця уже несколько дней работает над тем, чтобы гуманитарные грузы организованно ехали с запада на восток. Для отправителей перевозки – бесплатные.

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Укрзализныця запустила сервис логистики гуманитарной помощи

Ранее в пустые пассажирские вагоны после высадки эвакуированных пассажиров грузили гуманитарную помощь и отправляли ее обратно на восток. Сейчас ее отправляют и вагонными партиями. Также в компании уже осваиваются контейнерные партии из-за границы. 5 марта было доставлено 573 тонны гуманитарной помощи в пассажирских вагонах и 50 товарных вагонов.

Поезда едут из Львова, Черновцов, Ковеля. Кроме этого, в список прилагаются другие города Украины и зарубежья. Гуманитарную помощь везут в Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и другие города. Перевозят только медикаменты, пищевые продукты, одежду, детские товары. Обратите внимание, что в вагонах Укрзализныци не транспортируют оружие, коктейли молотова и другое военное снаряжение.

Как воспользоваться услугой

Всю информацию о "Железной помощи" можно узнать на сайте или в колцентре по номеру 0800503222.

Если вам нужно доставить партию весом до 1 тонны, лучше передать ее пассажирским вагоном. Список точек приема груза и контакты для координации можно просмотреть по ссылке.

Если вес партии составляет более тонны, ее лучше отправить грузовым вагоном. Список составов, куда можно привезти передачу и где ее загрузят в вагон, можно просмотреть по ссылке.

Перевозки для отправителей бесплатны. Вагоны с помощью едут на адреса облгосадминистраций и ВГА. Дальше ее распределяют.

В настоящее время Укрзализныця работает по графику. Однако в него теперь вписались и эвакуация пассажиров и перевозка гуманитарки.