Укрзалізниця вже декілька днів працює над тим, щоб гуманітарні вантажі організовано їхали із заходу на схід. Для відправників перевезення – безкоштовні.
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Укрзалізниця запустила сервіс логістики гуманітарної допомоги
Раніше в порожні пасажирські вагони після висадки евакуйованих пасажирів, вантажили гуманітарну допомогу і відправляли її назад на схід. Зараз її відправляють й вагонними партіями. Також в компанії вже освоюють контейнерні партії із-за кордону. 5 березня доправили 573 тонни гуманітарної допомоги в пасажирських вагонах та 50 товарних вагонів.
Потяги їдуть з Львова, Чернівців, Ковеля. Окрім цього, до списку додаються інші міста України та закордону. Гуманітарну допомогу везуть у Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одесу та інші міста. Перевозять лише медикаменти, харчові продукти, одяг, дитячі товари тощо. Зауважте, що у вагонах Укрзалізниці не транспортують зброю, коктейлі молотова та іншу військову амуніцію.
Як скористатись послугою
- Усю інформацію про "Залізну допомогу" можна дізнатися на сайті або в колцентрі за номером 0 800 503 222.
- Якщо вам потрібно перевезти партію вагою до 1 тонни, краще передати її пасажирським вагоном. Перелік точок приймання вантажу та контакти для координації можна переглянути за посиланням.
- Якщо вага партії становить понад тонну, її краще відправите вантажним вагоном. Перелік складів, куди можна привезти передачу і де її завантажать у вагон, можна переглянути за посиланням.
Перевезення для відправників є безкоштовним. Вагони з допомогою їдуть на адреси облдержадміністрацій та ВЦА. Далі її розподіляють.
Наразі Укрзалізниця працює за графіком. Однак в нього тепер вписалися й евакуація пасажирів, і перевезення гуманітарки.
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