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      Из исправительного центра в Бердичеве сбежал опасный преступник: фото и приметы

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      Из исправительного центра в Бердичеве сбежал заключенный
      Из исправительного центра в Бердичеве сбежал заключенный / Иллюстративное фото

      Речь идет о 39-летнем киевлянине Сергее Солохе. Он трижды осужден за разбой, изнасилование несовершеннолетней и незаконное хранение оружия и боеприпасов.

      Солоха сбежал с территории строительства, на котором работают заключенные. Оно расположено в 900 метрах от Бердичевского исправительного центра, где заключенного содержали. Полиция разыскивает его и информирует граждан о приметах.

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      Розыск заключенного Сергея Солохи: полиция назвала приметы

      • Приметы осужденного: рост около 165 сантиметров, волосы темные с залысинами на висках и макушке, глаза серые.
      • Особые приметы: татуировки на обоих предплечьях – абстракция, на руках ниже локтя – надписи латиницей, на левой руке под надписью – абстракция.
      • Был одет в черную болоньевую куртку и черные спортивные штаны.

      Бердичів, втеча, в'язень
      Из Бердичевского исправительного центра сбежал заключенный Сергей Солоха/ пресс-служба Нацполиции

      По информации ТСН, заключенный мог сбежать из-за телефонной ссоры с женой. Так, Солоха на стройке утром копал траншею. В 11 он позвонил жене. Они якобы разговаривали на повышенных тонах, а потом пленник заметно занервничал. Далее, после обхода территории, надзиратель заметил – Солоха исчез.

      Нецензурной бранью обзывал, после чего начал нервничать, я смотрел за ним. Четыре минуты – и все,
      – рассказал руководитель отделения социально-психологической службы исправительного центра.

      Что известно о судимости Солохи?

      • В 1997 году мужчиу на 5 лет отправили за решетку за разбой. Тогда он освободился досрочно.
      • Второй раз он отсидел 11 лет за групповое изнасилование несовершеннолетней.
      • В 2013 году он снова сел – за хранение оружия и боеприпасов. Тогда получил 7,5 лет. В середине срока подал ходатайство и из тюрьмы его перевели в исправительный центр в Бердичеве.

      Что известно об исправительном центре Бердичева?Это учреждение открытого типа, в котором осужденные имеют право пользоваться деньгами и мобильными телефонами. Исправительный центр предусматривает менее строгий контроль за заключенными: они могут выходить за пределы заведения, чтобы работать.

      Внимание! Правоохранители предостерегают: беглец опасен и склонен к насилию. За побег к основному сроку мужчине могут добавить еще 3 года лишения свободы. Когда поймают, отправят уже в исправительную колонию закрытого типа, где более строгое содержание.

      За группой из десяти заключенных на строительстве наблюдали лишь 2 надзирателя. Собственно, этим и воспользовался Солоха. Полиция предполагает, что он может ехать к жене в Киевскую область.

      Печальная статистика: Это уже 6 случай побега осужденных из этого центра в Бердичеве сначала года. Только 3-х нашли и вернули.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины СІЗО Новости Житомира Заложники
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