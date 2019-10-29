Із виправного центру в Бердичеві втік небезпечний злочинець: фото і прикмети

Йдеться про 39-річного киянина Сергія Солоху. Він тричі засуджений – за розбій, згвалтування неповнолітної та незаконне зберігання зброї і боєприпасів.

Солоха втік із території будівництва, на якому працюють в’язні. Воно розташоване за 900 метрів від Бердичівського виправного центру, де бранця утримували. Поліція розшукує його та інформує громадян про прикмети.

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Розшук в’язня Сергія Солохи: поліція назвала прикмети

Прикмети засудженого : зріст близько 165 сантиметрів, волосся темне із залисинами на скронях та маківці, очі сірі.

: зріст близько 165 сантиметрів, волосся темне із залисинами на скронях та маківці, очі сірі. Особливі прикмети: татуювання на обох передпліччях – абстракція, на руках нижче ліктя – написи латиницею, на лівій руці під написом – абстракція.

татуювання на обох передпліччях – абстракція, на руках нижче ліктя – написи латиницею, на лівій руці під написом – абстракція. Був одягнений у чорну балонову куртку та чорні спортивні штани.



З Бердичівського виправного центру втік в'язень Сергій Солоха/ пресслужба Нацполіції

За інформацією ТСН, в’язень міг втекти через телефонну сварку з дружиною. Так, Солоха на будівництві вранці копав траншею. Об 11 він зателефонував дружині. Вони начебто розмовляли на підвищених тонах, а потім бранець помітно нервував. Далі, після обходу території, наглядач помітив – Солоха зник.

Нецензурною лайкою обзивав, після чого почав нервувати, я дивився за ним. Чотири хвилини – і все,

– розповів керівник відділення соціально-психологічної служби виправного центру.

Що відомо про судимість Солохи?

В 1997 році чоловіка на 5 років відправили за ґрати через розбій. Тоді він звільнився достроково.

Вдруге він відсидів 11 років за групове зґвалтування неповнолітньої.

У 2013 році він знову сів – за зберігання зброї та боєприпасів. Тоді отримав 7,5 років. У середині строку подав клопотання і з в’язниці його перевели до виправного центру у Бердичеві.

Що відомо про виправний центр Бердичева? Це заклад відкритого типу, в якому засуджені мають право користуватись грошима та мобільними телефонами. Виправний центр передбачає менш суворий контроль за ув’язненими: вони можуть виходити за межі закладу, щоб працювати.

Увага! Правоохоронці застерігають: втікач небезпечний і схильний до насильства. За втечу до основного строку чоловіку можуть додати ще 3 роки позбавлення волі. Коли спіймають, відправлять вже у виправну колонію закритого типу, де більш суворе утримання.

За групою з десяти ув’язнених на будівництві спостерігали лише 2 наглядачі. Власне, цим і скористався Солоха. Поліція припускає, що він може їхати до дружини у Київську область.

Сумна статистика: Це вже 6 випадок втечі засуджених із цього центру у Бердичеві від початку року. Лише 3-х знайшли та повернули.