Из Киево-Печерской лавры снова массово выехали "скорые" с больными: фото

Вечером в субботу, 18 апреля, с территории Киево-Печерской лавры выехало минимум 9 машин неотложной скорой медицинской помощи.

Об этом в фейсбуке сообщил журналист Игорь Соловей.

Важно В Киево-Печерской лавре обнаружили 26 новых случаев заболевания COVID-19

А вот 9" скорых", которые заехали в Лавру, – подозрительно. Сначала думали, что может делают тесты. Но потом оказалось, что все же вывозят больных,

– подчеркнул он.

В качестве доказательства журналист обнародовал соответствующие фото. На них можно увидеть прибытие "скорой" из Лавры в столичную Александровскую больницу, на бульваре Леси Украинки. Именно там обустроено основное место лечения больных COVID-19 в Киеве.

Фото, как "скорые" из Лавры прибывают в Александровскую больницу

Также Соловей добавил, что вечером в Лавру на благодатный огонь пришли по меньшей мере 30 человек. Но все соблюдали необходимую дистанцию в 2 метра.

Впервые возле Лавры увидели "скорые" 16 апреля. Тогда как раз все заговорили о здешней вспышке коронавируса. По словам журналистов, за 2 часа возле Киево-Печерской лавры заметили аж 4 "скорых", которые кого-то вывозили.

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Вспышка COVID-19 в Киево-Печерской лавре: что известно

6 апреля стало известно о первых случаях заражения коронавирусом в Лавре. Тогда же сообщили о подозрении на COVID-19 у наместника Павла.

9 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из 41 нового случая, которые обнаружили за последние сутки в Киеве – 26 человек заболели в Киево-Печерской лавре. Кличко призвал верующих соблюдать карантинные ограничения.

13 апреля Кличко сообщил о новых 63 случаях заражения в Киево-Печерской лавре, а общее количество больных в Лавре выросло до 90.

В тот же день храм закрыли на карантин, а 14 числа подтвердили, что там – уже около сотни инфицированных.

От последствий COVID-19 умерли уже как минимум двое монахов, а настоятеля Лавры Павла госпитализировали из-за ухудшения самочувствия.

15 апреля столичный мэр Кличко сообщил, что госпитализировали монахиню и двоих учеников духовной семинарии, которая расподожена на территории Лавры. Среди зараженных коронавирусом и ректор семинарии епископ Сильвестр.

По словам столичного городского головы, в Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий.

Случаев заражения может быть значительно больше. Более того, руководство Лавры не очень идет на контакт с городской властью в этом вопросе.

К теме! По состоянию на утро 19 апреля в Киеве подтвердили 801 случай заражения коронавирусом, в том числе и среди медиков. К сожалению, умерли по меньшей мере 13 человек.



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