Из колоний в Житомирской области сбежали двое заключенных: подробности

23 и 24 июля с исправительных колоний Житомирской области сбежали двое заключенных. Один из них – иностранец, который отбывал наказание за разбой.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

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Правоохранители устанавливают местонахождение Моргошии Манучара, 1987 года рождения, который ночью 24 июля самовольно покинул территорию Бердичевского исправительного центра, а также – Карпеца Анатолия Петровича, 1968 года рождения, котрый 23 июля бежал из предприятия в Романовском районе Житомирской области, где работал во время отбывания наказания,

– говорится в сообщении полицейских.

Отмечается, что Манучар – гражданин Грузии, уроженец и житель города Цаленджиха. В Украине не имел постоянного места жительства и регистрации. В 2017 году был осужден за преступление, предусмотренное статьей 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Его приметы: рост 175 сантиметров, волосы русые, глаза карие.

Моргошия Манучар бежал из исправительной колонии Бердичева Житомирской области

Житель Житомира Карпец в 2015 году был осужден за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. До взятия под стражу он проживал в Житомире.

Его приметы: рост 187 сантиметров, волосы седые, глаза карие. Имеет татуировки: на шее – "крест", на груди слева – "дракон", на левой руке – "церковь".

Анатолий Карпец бежал из предприятия в Романовском районе Житомирской области, где работал, отбывая наказание