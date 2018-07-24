Із колоній на Житомирщині втекли двоє ув'язнених: подробиці

23 та 24 липня із виправних колоній на Житомирщині втекли двоє ув'язнених. Один із – іноземець, який відбував покарання за розбій.

Про цеі нформує прес-служба Нацполіції у Житомирській області.

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Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Моргошії Манучара, 1987 року народження, який уночі 24 липня самовільно залишив територію Бердичівського виправного центру, а також – Карпеця Анатолія Петровича, 1968 року народження, який 23 липня втік із підприємства у Романівському районі Житомирщини, де працював під час відбування покарання,

– йдеться у повідомленні поліцейських.

Зазначається, що Манучар – громадянин Грузії, уродженець та житель міста Цаленджиха. В Україні не мав постійного місця проживання та реєстрації. У 2017 році був засуджений за злочин, передбачений статтею 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Його прикмети: зріст 175 сантиметрів, волосся русяве, очі карі.



Моргошія Манучар втік із виправної колонії Бердичева на Житомирщині

Житомирянин Карпець у 2015 році був засуджений за злочин, передбачений частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. До взяття під варту він проживав у Житомирі.

Його прикмети: зріст 187 сантиметрів, волосся сиве, очі карі. Має татуювання: на шиї – "хрест", на грудях зліва – "дракон", на лівій руці – "церква".



Анатолій Карпець втік із підприємства у Романівському районі Житомирщини, де працював, відбуваючи покарання