Із колоній на Житомирщині втекли двоє ув'язнених: подробиці
23 та 24 липня із виправних колоній на Житомирщині втекли двоє ув'язнених. Один із – іноземець, який відбував покарання за розбій.
Про цеі нформує прес-служба Нацполіції у Житомирській області.
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Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Моргошії Манучара, 1987 року народження, який уночі 24 липня самовільно залишив територію Бердичівського виправного центру, а також – Карпеця Анатолія Петровича, 1968 року народження, який 23 липня втік із підприємства у Романівському районі Житомирщини, де працював під час відбування покарання,
– йдеться у повідомленні поліцейських.
Зазначається, що Манучар – громадянин Грузії, уродженець та житель міста Цаленджиха. В Україні не мав постійного місця проживання та реєстрації. У 2017 році був засуджений за злочин, передбачений статтею 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
Його прикмети: зріст 175 сантиметрів, волосся русяве, очі карі.
Моргошія Манучар втік із виправної колонії Бердичева на Житомирщині
Житомирянин Карпець у 2015 році був засуджений за злочин, передбачений частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. До взяття під варту він проживав у Житомирі.
Його прикмети: зріст 187 сантиметрів, волосся сиве, очі карі. Має татуювання: на шиї – "хрест", на грудях зліва – "дракон", на лівій руці – "церква".
Анатолій Карпець втік із підприємства у Романівському районі Житомирщини, де працював, відбуваючи покарання