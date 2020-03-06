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      Из машины бизнесмена в Тернополе похитили почти 100 тысяч долларов

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      В Тернополе из машины местного предпринимателя воры похитили почти 100 тысяч долларов.

      41-летний житель Тернополя обратился к правоохранителям с заявлением. Он отметил, что припарковал свой автомобиль недалеко от торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

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      Когда он вернулся, то увидел, что вся наличность исчезла. Внешних повреждений машины не обнаружил. По данным правоохранителей, угонщики отсканировали сигнал центрального замка и проникли в авто менее чем за 10 минут.

      Потерпевший потерял почти 2,5 миллиона гривен. Полиция открыла уголовное производство по статье "кража".

      Как уберечься от автомобильных воров

      • не оставляйте в машине деньги, ценные вещи, документы;
      • всегда закрывайте авто, даже если оставляете его ненадолго;
      • обращайте внимание на людей, которые интересуются вашим автомобилем;
      • оборудуйте авто сигнализацией и включайте ее каждый раз, когда выходите из автомобиля;
      • если выяснилось, что за время вашего отсутствия в автомобиле побывали воры, обеспечьте охрану автомобиля и немедленно вызовите полицию.
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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Тернополь Криминальные новости
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