Из машины бизнесмена в Тернополе похитили почти 100 тысяч долларов

В Тернополе из машины местного предпринимателя воры похитили почти 100 тысяч долларов.

41-летний житель Тернополя обратился к правоохранителям с заявлением. Он отметил, что припарковал свой автомобиль недалеко от торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

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Когда он вернулся, то увидел, что вся наличность исчезла. Внешних повреждений машины не обнаружил. По данным правоохранителей, угонщики отсканировали сигнал центрального замка и проникли в авто менее чем за 10 минут.

Потерпевший потерял почти 2,5 миллиона гривен. Полиция открыла уголовное производство по статье "кража".

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