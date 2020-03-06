Из машины бизнесмена в Тернополе похитили почти 100 тысяч долларов
В Тернополе из машины местного предпринимателя воры похитили почти 100 тысяч долларов.
41-летний житель Тернополя обратился к правоохранителям с заявлением. Он отметил, что припарковал свой автомобиль недалеко от торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.
Читайте также: Миллионные заработки: в Одесской области железнодорожники воровали топливо из депо – фото
Когда он вернулся, то увидел, что вся наличность исчезла. Внешних повреждений машины не обнаружил. По данным правоохранителей, угонщики отсканировали сигнал центрального замка и проникли в авто менее чем за 10 минут.
Потерпевший потерял почти 2,5 миллиона гривен. Полиция открыла уголовное производство по статье "кража".
Как уберечься от автомобильных воров
- не оставляйте в машине деньги, ценные вещи, документы;
- всегда закрывайте авто, даже если оставляете его ненадолго;
- обращайте внимание на людей, которые интересуются вашим автомобилем;
- оборудуйте авто сигнализацией и включайте ее каждый раз, когда выходите из автомобиля;
- если выяснилось, что за время вашего отсутствия в автомобиле побывали воры, обеспечьте охрану автомобиля и немедленно вызовите полицию.