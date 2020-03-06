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      З машини бізнесмена у Тернополі викрали майже 100 тисяч доларів

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      У бізнесмена викрали майже 100 тисяч доларів готівки / kashmirindepth.com

      У Тернополі з машини місцевого підприємця злодії викрали майже 100 тисяч доларів.

      41-річний мешканець Тернополя звернувся до правоохоронців із заявою. Він зазначив, що припаркував свій автомобіль недалеко від торгового центру. Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільської області.

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      Коли він повернувся, то побачив, що вся готівка зникла. Зовнішніх пошкоджень машини не виявив. За даними правоохоронців, крадії відсканували сигнал центрального замка і проникли в авто менш ніж за 10 хвилин.

      Потерпілий втратив майже 2,5 мільйони гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "крадіжка".

      Як вберегтися від автомобільних крадіїв

      • не залишайте в машині гроші, цінні речі, документи;
      • завжди закривайте авто, навіть якщо залишаєте її ненадовго;
      • звертайте увагу на людей, які цікавляться вашим автомобілем;
      • обладнайте авто сигналізацією та включайте її кожного разу, коли виходите з автомобіля;
      • якщо з’ясувалося, що за час вашої відсутності в автомобілі побували злодії, забезпечте охорону автомобіля і негайно викличте поліцію.
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Тернопіль Кримінальні новини
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