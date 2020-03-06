З машини бізнесмена у Тернополі викрали майже 100 тисяч доларів
У Тернополі з машини місцевого підприємця злодії викрали майже 100 тисяч доларів.
41-річний мешканець Тернополя звернувся до правоохоронців із заявою. Він зазначив, що припаркував свій автомобіль недалеко від торгового центру. Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільської області.
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Коли він повернувся, то побачив, що вся готівка зникла. Зовнішніх пошкоджень машини не виявив. За даними правоохоронців, крадії відсканували сигнал центрального замка і проникли в авто менш ніж за 10 хвилин.
Потерпілий втратив майже 2,5 мільйони гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "крадіжка".
Як вберегтися від автомобільних крадіїв
- не залишайте в машині гроші, цінні речі, документи;
- завжди закривайте авто, навіть якщо залишаєте її ненадовго;
- звертайте увагу на людей, які цікавляться вашим автомобілем;
- обладнайте авто сигналізацією та включайте її кожного разу, коли виходите з автомобіля;
- якщо з’ясувалося, що за час вашої відсутності в автомобілі побували злодії, забезпечте охорону автомобіля і негайно викличте поліцію.