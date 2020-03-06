З машини бізнесмена у Тернополі викрали майже 100 тисяч доларів

У Тернополі з машини місцевого підприємця злодії викрали майже 100 тисяч доларів.

41-річний мешканець Тернополя звернувся до правоохоронців із заявою. Він зазначив, що припаркував свій автомобіль недалеко від торгового центру. Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільської області.

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Коли він повернувся, то побачив, що вся готівка зникла. Зовнішніх пошкоджень машини не виявив. За даними правоохоронців, крадії відсканували сигнал центрального замка і проникли в авто менш ніж за 10 хвилин.

Потерпілий втратив майже 2,5 мільйони гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "крадіжка".

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