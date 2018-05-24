Из плена пиратов в Украину возвращаются 6 моряков

В четверг, 24 мая, в Украину вернулись 6 украинских моряков, которых почти месяц в заложниках удерживали пираты в дельте Нигера.

Об этом в Twitter написал глава МИД Украины Павел Климкин.



"Сегодня пять украинских моряков, которые почти месяц удерживались пиратами в заложниках в дельте Нигера, вернулись в Украину. Еще один украинец прибудет после завершения лечения в Нидерландах. Благодарен нидерландским и нигерийским друзьям за помощь и поддержку", – говорится в сообщении министра.

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