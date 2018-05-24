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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

З полону піратів до України повертаються 6 моряків

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В Україну повернулися 6 моряків, утримуваних у заручниках піратів
В Україну повернулися 6 моряків, утримуваних у заручниках піратів / Korrespondent.net

У четвер, 24 травня, в Україну повернулися 6 українських моряків, яких майже місяць у заручниках утримували пірати у дельті Нігеру.

Про це у Twitter написав глава МЗС України Павло Клімкін.

"Сьогодні п’ять українських моряків, які майже місяць утримувалися піратами в заручниках у дельті Нігеру, повернулися в Україну. Ще один українець прибуде після завершення лікування в Нідерландах. Вдячний нідерландським та нігерійським друзям за допомогу та підтримку", – мовиться у повідомленні міністра.

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Теги: Новини України Водний транспорт Павло Клімкін МЗС України заручники
Джерело: 24 Канал
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