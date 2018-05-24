Затриманих в Азовському морі українських рибалок Росія звинуватили у браконьєрстві

Федеральна служба безпеки Росії порушила кримінальні справи проти затриманих в Азовському морі українських рибалок.

10 травня двоє українських рибалок з Бердянська на Запоріжжі зникли в Азовському морі. Пізніше стало відомо, що їх затримали російські прикордонники і утримують у російському місті Єйську.

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Затримання українців у ФСБ Росії підтвердили лише через декілька днів.

Через майже два тижні після затримання стало відомо, що проти затриманих в Азовському морі українських рибалок Росія порушила кримінальні справи через нібито бранконьєрство.

Про це інформує "ТАСС" з посиланням на прес-службу управління ФСБ Росії в Краснодарському краю.

У прес-службі стверджують, що громадян України спіймали "на незаконному вилові риби, зокрема двох особин червонокнижного осетра російського".

У рибалок не було з собою жодних документів, що засвідчують особу.

У зв’язку з відсутністю у затриманих документів, що засвідчують особу, а також дають право на рибальство, вони разом із судном доставлені до порту Єйська для встановлення особи і прийняття процесуального рішення,

– йдеться у повідомленні прес-служби ФСБ Росії.