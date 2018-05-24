Задержанных в Азовском море украинских рыбаков Россия обвинили в браконьерстве

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовные дела против задержанных в Азовском море украинских рыбаков.

10 мая двое украинских рыбаков из Бердянска в Запорожье исчезли в Азовском море. Позже стало известно, что их задержали российские пограничники и удерживают в российском городе Ейске.

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Задержание украинцев в ФСБ России подтвердили лишь через несколько дней.

Спустя почти две недели после задержания стало известно, что против задержанных в Азовском море украинских рыбаков Россия возбудила уголовные дела за якобы бранконьерство.

О этом информирует "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России в Краснодарском крае.

В пресс-службе утверждают, что граждан Украины поймали "на незаконном вылове рыбы, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского".

У рыбаков не было с собой никаких документов, удостоверяющих личность.

В связи с отсутствием у задержанных документов, которые удостоверяют личность, а также дают право на рыболовство, они вместе с судном доставлены в порт Ейска для установления личности и принятия процессуального решения,

– говорится в сообщении пресс-службы ФСБ России.