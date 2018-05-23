Россияне задержали два судна, плывущие из Мариуполя
Вечером 22 мая россияне задержали на траверзе Бердянска два судна, направлявшихся с грузом из порта Мариуполь - Southern Breeze (Хорватия) и Eren (Турция).
Об этом в Facebook написал редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.
Он отметил, что причиной задержания стали стрельбы РФ у побережья Украины, которые продолжаются уже 4 суток.
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Напомним, 15 мая состоялось открытие так называемого "Крымского моста", которым оккупирован полуостров соединили с материковой Россией.
Источник: 24 Канал
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