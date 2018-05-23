Россияне задержали два судна, плывущие из Мариуполя

Вечером 22 мая россияне задержали на траверзе Бердянска два судна, направлявшихся с грузом из порта Мариуполь - Southern Breeze (Хорватия) и Eren (Турция).

Об этом в Facebook написал редактор BlackSeaNews Андрей Клименко. Он отметил, что причиной задержания стали стрельбы РФ у побережья Украины, которые продолжаются уже 4 суток. Читайте также: Россия проводит опасные боевые стрельбы в Азовском море Напомним, 15 мая состоялось открытие так называемого "Крымского моста", которым оккупирован полуостров соединили с материковой Россией.