Россия проводит опасные боевые стрельбы в Азовском море

Из-за проведения учений со стрельбами Россия ультимативно закрыла для украинских судов часть Азовского моря.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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По его информации, в ультимативной форме Россия закрыла для украинских судов две тысячи квадратных километров Азовского моря.



Цаплиенко отмечает, что, проводя в этой акватории учения со стрельбами, Россия дерзко нарушает международную конвенцию по морскому праву, ведь расстояние от этого района к украинскому побережью составляет менее 10 миль.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия испытывает в аннексированном Крыму новые подводные беспилотники.

Напомним, 15 мая состоялось открытие так называемого "Крымского моста", которым оккупированный полуостров соединили с материковой Россией.