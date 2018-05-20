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Россия проводит опасные боевые стрельбы в Азовском море

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Россия проводит стрельбы у берегов оккупированного Крыма
Россия проводит стрельбы у берегов оккупированного Крыма / Фото из открытых источников

Из-за проведения учений со стрельбами Россия ультимативно закрыла для украинских судов часть Азовского моря.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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По его информации, в ультимативной форме Россия закрыла для украинских судов две тысячи квадратных километров Азовского моря.

Цаплиенко отмечает, что, проводя в этой акватории учения со стрельбами, Россия дерзко нарушает международную конвенцию по морскому праву, ведь расстояние от этого района к украинскому побережью составляет менее 10 миль.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия испытывает в аннексированном Крыму новые подводные беспилотники.

Напомним, 15 мая состоялось открытие так называемого "Крымского моста", которым оккупированный полуостров соединили с материковой Россией.

Теги: Новости Украины Новости России Военные учения у Крыма Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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