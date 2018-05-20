Росія проводить небезпечні бойові стрільби в Азовському морі

Через проведення навчань зі стрільбами Росія ультимативно закрила для українських суден частину Азовського моря.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

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За його інформацією, в ультимативній формі Росія закрила для українських суден дві тисячі квадратних кілометрів Азовського моря.

Цаплієнко зауважує, що, проводячи у цій акваторії навчання зі стрільбами, Росія зухвало порушує міжнародну конвенцію з морського права, адже відстань від цього району до українського узбережжя становить менше ніж 10 миль.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Росія випробовує в анексованому Криму нові підводні безпілотники.

Нагадаємо, 15 травня відбулось відкриття так званого "Кримського мосту", яким окупований півострів з’єднали з материковою Росією.