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Росія проводить небезпечні бойові стрільби в Азовському морі

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Росія проводить стрільби біля берегів окупованого Криму
Росія проводить стрільби біля берегів окупованого Криму / Фото із відкритих джерел

Через проведення навчань зі стрільбами Росія ультимативно закрила для українських суден частину Азовського моря.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

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За його інформацією, в ультимативній формі Росія закрила для українських суден дві тисячі квадратних кілометрів Азовського моря.

Цаплієнко зауважує, що, проводячи у цій акваторії навчання зі стрільбами, Росія зухвало порушує міжнародну конвенцію з морського права, адже відстань від цього району до українського узбережжя становить менше ніж 10 миль.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Росія випробовує в анексованому Криму нові підводні безпілотники.

Нагадаємо, 15 травня відбулось відкриття так званого "Кримського мосту", яким окупований півострів з’єднали з материковою Росією.

Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Військові навчання біля Криму
Джерело: 24 Канал
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