Яка доля чекає окупований Крим: російський політик дав невтішний прогноз

Анексований Російською Федерацією Крим згодом чекає така ж доля, яка спіткала ще одну окуповану РФ територію – невизнану Абхазію (Грузія), де зараз панує повна розруха.

Таку думку висловив російський опозиціонер і політичний експерт Костянтин Боровий, передає "Апостроф".

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"Щоб зрозуміти, що чекає на Крим, можна подивитися на стан економіки Абхазії. Ця територія дуже інтенсивно розвивалася як частина Грузії та завдяки туризму. А сьогодні там інша ситуація", – розповів він.

Також, у даному контексті, російський опозиціонер пригадав показове фото з Абхазії, на якому зображена електричка, через яку проросло дерево.

Через деякий час Крим буде в такому ж стані. І силовики – наскільки я розумію, так само, як і в Абхазії – стримуватимуть інформаційний і людський обмін між Кримом і Росією,

– зауважив Боровий.

Нагадаємо, 20 лютого 2014 року Росія анексувала Крим і почала перекидати своїх військових у формі без розпізнавальних знаків на територію півострова. Вже 16 березня на окупованій території пройшов так званий референдум про приєднання Криму до Росії. Сам референдум був незаконним, а результати фальсифіковані. Ні Україна, ні цивілізований світ не визнали його.