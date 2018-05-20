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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Яка доля чекає окупований Крим: російський політик дав невтішний прогноз

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Окупований Росією Крим чекає доля Абхазії
Окупований Росією Крим чекає доля Абхазії / Фото з відкритих джерел

Анексований Російською Федерацією Крим згодом чекає така ж доля, яка спіткала ще одну окуповану РФ територію – невизнану Абхазію (Грузія), де зараз панує повна розруха.

Таку думку висловив російський опозиціонер і політичний експерт Костянтин Боровий, передає "Апостроф".

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"Щоб зрозуміти, що чекає на Крим, можна подивитися на стан економіки Абхазії. Ця територія дуже інтенсивно розвивалася як частина Грузії та завдяки туризму. А сьогодні там інша ситуація", – розповів він.

Також, у даному контексті, російський опозиціонер пригадав показове фото з Абхазії, на якому зображена електричка, через яку проросло дерево.

Через деякий час Крим буде в такому ж стані. І силовики – наскільки я розумію, так само, як і в Абхазії – стримуватимуть інформаційний і людський обмін між Кримом і Росією,
– зауважив Боровий.

Нагадаємо, 20 лютого 2014 року Росія анексувала Крим і почала перекидати своїх військових у формі без розпізнавальних знаків на територію півострова. Вже 16 березня на окупованій території пройшов так званий референдум про приєднання Криму до Росії. Сам референдум був незаконним, а результати фальсифіковані. Ні Україна, ні цивілізований світ не визнали його.

Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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