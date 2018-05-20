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Какая судьба ждет оккупированный Крым: российский политик дал неутешительный прогноз

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Оккупированный Россией Крым ждет судьба Абхазии
Оккупированный Россией Крым ждет судьба Абхазии / Фото из открытых источников

Аннексированный Российской Федерацией Крым со временем ждет такая же участь, которая постигла еще одну оккупированную РФ территорию – непризнанную Абхазию (Грузия), где сейчас царит полная разруха.

Такое мнение высказал российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой, передает "Апостроф".

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"Чтобы понять, что ждет Крым, можно посмотреть на состояние экономики Абхазии. Эта территория очень интенсивно развивалась как часть Грузии и благодаря туризму. А сегодня там другая ситуация", – рассказал он.

Также, в данном контексте, российский оппозиционер вспомнил показательное фото из Абхазии, на котором изображена электричка, через которую проросло дерево.

Через некоторое время Крым будет в таком же состоянии. И силовики – насколько я понимаю, так же, как и в Абхазии – будут сдерживать информационный и человеческий обмен между Крымом и Россией,
– заметил Боровой.

Напомним, 20 февраля 2014 года Россия аннексировала Крым и начала перебрасывать своих военных в форме без опознавательных знаков на территорию полуострова. Уже 16 марта на оккупированной территории прошел так называемый референдум о присоединении Крыма к России. Сам референдум был незаконным, а результаты фальсифицированы. Ни Украина, ни цивилизованный мир не признали его.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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