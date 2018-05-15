Росія випробовує в анексованому Криму нові підводні безпілотники, – ЗМІ

Новітній безпілотний робототехнічний комплекс "Клавесин-2" випробовують окупанти на військово-морському полігоні Феодосія, що в анексованому Криму. Комплекс уже отримав офіційний військовий індекс 2Р52, що означає високу ступінь готовності до прийняття на озброєння.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російське видання "Известия".

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У виданні зазначається, що у Головкоматі Військово-морського флоту Росії розповіли, що у випробуваннях підводного робототехнічного комплексу 2Р52 бере участь спеціальне опитове судно проекту 20360ОС "Віктор Чероков", нещодавно передане Чорноморському флоту РФ.



Також видання подає опис безпілотному комплексу "Клавесин-2Р". Зазначається, що це друге покоління сімейства російських автономних незаселених підводних апаратів. Він більший і масивніший за свого попередника – "Клавесин-1", який за виглядом і габаритами нагадує торпеду. "Клавесин-2" несе більш сучасне і досконале обладнання, ніж перша модель.

Підводний човен завдовжки близько 7 м і діаметром приблизно 1 м із масою близько 4 т може занурюватися на глибину до 6000 м.

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Для доставки 2Р52 до місця призначення будуть використовуватися спеціальні атомні підводні човни.



У заданому районі безпілотник відділяється від носія і приступає до роботи за заздалегідь складеною програмою. Його передбачувана дальність дії – до 50 км. За необхідності оператор може давати підводному роботу нові завдання.