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Путін приїде в анексований Крим відкривати міст

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Путін приїде в анексований Крим відкривати міст
Путін приїде в анексований Крим відкривати міст / crimea.kp

15 травня відбудеться відкриття мосту, який з’єднає анексований півострів Крим з територією Росії. На церемонію відкриття приїде президент РФ Володимир Путін.

Проте, як повідомляє прес-служба Кремля, автомобільний рух легкового та громадського транспорту по Кримському мосту запустять на наступний день – 16 травня.

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15 травня президент Росії Володимир Путін візьме участь у відкритті автодорожньої частини Кримського моста,
– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час церемонії колона будівельної техніки повинна проїхати по автодорозі.

Що таке "Кримський міст"?  Це міст через Керченську протоку, який повинен з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде "найдовшим у Росії".

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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