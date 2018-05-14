Путин приедет в аннексированый Крым открывать мост

15 мая пройдет открытие моста, который соединит аннексированеый полуостров Крым с территорией России. На церемонию открытия приедет президент РФ Владимир Путин.

Однако, как сообщает пресс-служба Кремля, автомобильное движение легкового и общественного транспорта по Крымскому мосту запустят на следующий день – 16 мая.

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15 мая президент России Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что во время церемонии колонна строительной техники должна проехать по автодороге.

Что такое "Крымский мост"? Это мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность должна составить 19 километров, поэтому, он будет "самым длинным в России".