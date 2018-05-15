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Россия испытывает в аннексированном Крыму новые подводные беспилотники, – СМИ

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Россия испытывает в аннексированном Крыму новые подводные беспилотники, – СМИ
Россия испытывает в аннексированном Крыму новые подводные беспилотники, – СМИ / иллюстративное фото

Новейший беспилотный робототехнический комплекс "Клавесин-2" испытывают оккупанты на военно-морском полигоне Феодосия, что в аннексированном Крыму. Комплекс уже получил официальный военный индекс 2Р52, что означает высокую степень готовности к принятию на вооружение.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на российское издание "Известия".

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В издании отмечается, что в Главкомате Военно-морского флота России рассказали, что в испытаниях подводного робототехнического комплекса 2Р52 участвует специальное опытное судно проекта 20360ОС "Виктор Чероков", недавно переданное Черноморскому флоту РФ.

Также издание представляет описание беспилотного комплекса "Клавесин-2Р". Отмечается, что это второе поколение семейства российских автономных необитаемых подводных аппаратов. Он больше и массивнее своего предшественника – "Клавесин-1", который по виду и габаритам напоминает торпеду. "Клавесин-2" несет более современное и совершенное оборудование, чем первая модель.

Подводная лодка длиной около 7 м и диаметром около 1 м с массой около 4 т может погружаться на глубину до 6000 м.

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Для доставки 2Р52 к месту назначения будут использоваться специальные атомные подводные лодки.

В заданном районе беспилотник отделяется от носителя и приступает к работе по заранее составленной программе. Его предполагаемая дальность действия – до 50 км. При необходимости оператор может давать подводному роботу новые задачи.

Теги: Новости России Новости политики Водный транспорт Украина – Россия Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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