Росіяни затримали два судна, що пливли з Маріуполя
Ввечері 22 травня росіяни затримали на траверзі Бердянська два судна, що прямували з вантажем з порту Маріуполь – Southern Breeze (Хорватія) та Eren (Туреччина).
Про це у Facebook написав редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.
Він зазначив, що причиною затримання стали стрільби РФ поблизу узбережжя України, які тривають вже 4 доби.
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Нагадаємо, 15 травня відбулось відкриття так званого "Кримського мосту", яким окупований півострів з’єднали з материковою Росією.
Джерело: 24 Канал
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