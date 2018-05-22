Росіяни затримали два судна, що пливли з Маріуполя

Ввечері 22 травня росіяни затримали на траверзі Бердянська два судна, що прямували з вантажем з порту Маріуполь – Southern Breeze (Хорватія) та Eren (Туреччина).

Про це у Facebook написав редактор BlackSeaNews Андрій Клименко. Він зазначив, що причиною затримання стали стрільби РФ поблизу узбережжя України, які тривають вже 4 доби. Читайте також: Росія проводить небезпечні бойові стрільби в Азовському морі Нагадаємо, 15 травня відбулось відкриття так званого "Кримського мосту", яким окупований півострів з’єднали з материковою Росією.