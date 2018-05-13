В России заявили о задержании рыбаков в Азовском море

Российские пограничники заявили, что в Азовском море было задержано маломерное судно, на борту которого находились двое рыбаков. Отмечается, что мужчин подозревают в браконьерстве, а затем их вместе с судном доставили в порт Ейск.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ в Краснодарском крае.

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В четверг, 10 мая, сотрудники пограничного управления ФСБ России в Краснодарском крае в акватории Азовского моря обнаружили маломерное судно, на борту которого находились двое рыбаков, которые осуществили незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского,

– заметил собеседник ресурса.

По его словам, маломерное судно и подозреваемые в браконьерстве были доставлены в порт Ейск.

"В связи с отсутствием у задержанных документов, удостоверяющих личность, а также дающих право на ловлю, их вместе с судном доставили в порт Ейск для установления личности и принятия процессуального решения", – добавил представитель пресс-службы ведомства.

Добавим, что о гражданстве задержанных в пограничном управлении информации не предоставили.

Напомним, 11 мая стало известно, что в Азовском море неподалеку от Бердянска (Запорожская область) исчезли два местных рыбака. По словам жены одного из мужчин, их задержали пограничники из России.