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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Росії заявили про затримання рибалок у Азовському морі

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В Азовському морі зникли українські рибалки: у Росії підтвердили затримання двох осіб
В Азовському морі зникли українські рибалки: у Росії підтвердили затримання двох осіб / Соцмережі

Російські прикордонники заявили, що в Азовському морі було затримано маломірне судно, на борту якого перебували двоє рибалок. Зазначається, що чоловіків підозрюють у браконьєрстві, відтак їх разом із судном доправили до порту Єйськ.

Про це повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу прикордонного управління ФСБ у Краснодарському краї. 

Читайте також: Росія відмовилася надати інформацію про українських рибалок, які зникли в Азовському морі

У четвер, 10 травня, співробітники прикордонного управління ФСБ Росії у Краснодарському краї в акваторії Азовського моря виявили маломірне судно, на борту якого перебували двоє рибалок, які здійснили незаконний видобуток водних біологічних ресурсів, в тому числі двох особин червонокнижного осетра російського,
– зауважив співрозмовник ресурсу.

За його словами, маломірне судно та підозрюваних у браконьєрстві було доправлено до порту Єйськ.

"У зв'язку з відсутністю у затриманих документів, що засвідчують особу, а також дають право на рибальство, їх разом із судном доправили до порту Єйськ для встановлення особи та ухвалення процесуального рішення", – додав представник прес-служби відомства.

Додамо, що про громадянство затриманих у прикордонному управлінні інформації не надали.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що в Азовському морі неподалік Бердянська (Запорізька область) зникли два місцевих рибалки. За словами дружини одного із чоловіків, їх затримали прикордонники з Росії.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Водний транспорт Новини Запоріжжя Бердянськ
Джерело: 24 Канал
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