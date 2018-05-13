У Росії заявили про затримання рибалок у Азовському морі

Російські прикордонники заявили, що в Азовському морі було затримано маломірне судно, на борту якого перебували двоє рибалок. Зазначається, що чоловіків підозрюють у браконьєрстві, відтак їх разом із судном доправили до порту Єйськ.

Про це повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу прикордонного управління ФСБ у Краснодарському краї.

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У четвер, 10 травня, співробітники прикордонного управління ФСБ Росії у Краснодарському краї в акваторії Азовського моря виявили маломірне судно, на борту якого перебували двоє рибалок, які здійснили незаконний видобуток водних біологічних ресурсів, в тому числі двох особин червонокнижного осетра російського,

– зауважив співрозмовник ресурсу.

За його словами, маломірне судно та підозрюваних у браконьєрстві було доправлено до порту Єйськ.

"У зв'язку з відсутністю у затриманих документів, що засвідчують особу, а також дають право на рибальство, їх разом із судном доправили до порту Єйськ для встановлення особи та ухвалення процесуального рішення", – додав представник прес-служби відомства.

Додамо, що про громадянство затриманих у прикордонному управлінні інформації не надали.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що в Азовському морі неподалік Бердянська (Запорізька область) зникли два місцевих рибалки. За словами дружини одного із чоловіків, їх затримали прикордонники з Росії.