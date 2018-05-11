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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Бердянську зникли рибалки: дружина каже, що їх затримали прикордонники РФ

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Вранці 11 травня стало відомо про зникнення у Бердянську двох місцевих рибалок, які вийшли у море і не повернулись.

Рятувальники розпочали пошукову операцію в Азовському морі.

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Як інформує прес-служба ДСНС у Запорізькій області, було відомо, що 51-річний та 21-річний мешканці Бердянська 10 травня на човні "Амур" вийшли в море з території бази відпочинку "Іскра" Бердянської коси та досі не повернулись.

Згодом з’ясувалось, що їх могли затримати російські прикордонники.

11 травня о 18:26 до чергової частини Бердянського відділу Нацполіціі зателефонувала дружина одного із зниклих рибалок.

Жінка розповіла правоохоронцям, що, нібито, отримала дзвінок від прикордонної служби Російської Федерації про затримання її чоловіка і його товариша, і що зараз вони перебувають у приморському місті Єйськ Краснодарського краю РФ.

Як інформує "Інтерфакс-Україна", рятувальники ДСНС Запорізької області припинили пошукову операцію.

Нагадаємо, 4 травня в акваторії Чорного моря на заході від мису Тарханкут в окупованому Криму російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаків). Човен затримали, нібито, за незаконний промисел камбали-калкана. Екіпаж судна у кількості 5 українців доставлений на окупований півострів.

Теги: Новини України Новини Росії Водний транспорт Новини Запоріжжя Бердянськ ДСНС
Джерело: 24 Канал
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