В Бердянске исчезли рыбаки: жена говорит, что их задержали пограничники РФ

Утром 11 мая стало известно об исчезновении в Бердянске двух местных рыбаков, которые вышли в море и не вернулись.

Спасатели начали поисковую операцию в Азовском море.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области, было известно, что 51-летний и 21-летний жители Бердянска 10 мая на лодке "Амур" вышли в море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и до сих пор не вернулись.

Впоследствии выяснилось, что их могли задержать российские пограничники.

11 мая в 18:26 в дежурную часть Бердянского отдела Нацполиции позвонила жена одного из пропавших рыбаков.

Женщина рассказала правоохранителям, что, якобы, получила звонок от пограничной службы Российской Федерации о задержании ее мужа и его товарища, и сейчас они находятся в приморском городе Ейск Краснодарского края РФ.

Как информирует "Интерфакс-Украина", спасатели ГСЧС Запорожской области прекратили поисковую операцию.

Напомним, 4 мая в акватории Черного моря к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Крыму российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаков). Лодку задержали якобы за незаконный промысел камбалы-калкана. Экипаж судна в количестве 5 украинцев доставлен на оккупированный полуостров.