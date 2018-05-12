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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Росія відмовилася надати інформацію про українських рибалок, які зникли в Азовському морі

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Росія відмовилася надати інформацію про українських рибалок
Росія відмовилася надати інформацію про українських рибалок / ілюстративне фото

У Росії прикордонна служба міста Єйськ відмовилася надавати інформацію про можливе знаходження там двох зниклих в Азовському морі українських рибалок. Український консул виїхав в російський Єйськ для з'ясування обставин.

Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає Інтерфакс.

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"Прикордонна служба міста Єйськ відмовилася надати інформацію про можливе перебування там зниклих в Азовському морі громадян України, консул виїхав на місце з метою з'ясування причин та обставин затримання та з вимогою негайно звільнити їх", - сказав Кирилич агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо про зникнення у Бердянську двох місцевих рибалок. 51-річний та 21-річний мешканці Бердянська 10 травня на човні "Амур" вийшли в море з території бази відпочинку "Іскра" Бердянської коси та досі не повернулись.

Варто нагадати, що також і 4 травня в акваторії Чорного моря на заході від мису Тарханкут в окупованому Криму російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаків). Човен затримали, нібито, за незаконний промисел камбали-калкана. Екіпаж судна у кількості 5 українців доставлений на окупований півострів.

 

Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Росії Бердянськ
Джерело: 24 Канал
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