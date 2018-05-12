Россия отказалась предоставить информацию про украинских рыбаков, пропавших в Азовском море

В России пограничная служба города Ейск отказалась предоставлять информацию о возможном нахождении там двоих пропавших в Азовском море украинских рыбаков. Украинский консул выехал в российский Ейск для выяснения обстоятельств.

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает Интерфакс.

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"Пограничная служба города Ейск отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины, консул выехал на место с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и с требованием немедленно освободить их", – сказал Кирилич агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Напомним, 11 мая стало известно об исчезновении в Бердянске двух местных рыбаков. 51-летний и 21-летний жители Бердянска 10 мая на лодке "Амур" вышли в море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и до сих пор не вернулись.



Стоит напомнить, что также и 4 мая в акватории Черного моря к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Крыму российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаков). Лодку задержали якобы за незаконный промысел камбалы-калкана. Экипаж судна в количестве 5 украинцев доставлен на оккупированный полуостров.